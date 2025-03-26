26/03/2025 14:13

【外圍經濟】澳洲最大退休基金減持醜聞纏身的慧諮環球

《經濟通通訊社26日專訊》澳洲最大退休基金AustralianSuper減持醜聞纏身的物流公司慧諮環球(WiseTech Global Ltd)股份，表示該公司的治理未能達到預期。



管理著超過3650億澳元（約2300億美元）的AustralianSuper在過去幾周內出售約5.8億澳元的慧諮環球股票，自2016年慧諮環球上市以來，AustralianSuper一直持有該公司的股份。



此次減持發生在慧諮環球創辦人兼最大股東理懷特(Richard White)，上個月在董事會的爭執之後。此前慧諮環球的6名董事中有4名，包括主席達梅里(Richard Dammery)，因「董事會內部無法調和的分歧和不同的觀點」辭職。隨後，懷特自行任命為執行主席。



AustralianSuper的澳洲股票負責人曼紐爾(Shaun Manuell)在周三（26日）的聲明中表示，出售股票是因為最近的發展未能滿足預期。現時希望看到慧諮環球有一個合理的過度計劃，在治理與管理創辦人角色之間取得平衡。(rc)