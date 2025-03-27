27/03/2025 17:09

《外圍焦點》歐洲央行副總裁發表講話，美國公布批發庫存等數據

《經濟通通訊社27日專訊》市場關注特朗普公布新的汽車進口關稅，美股三大指數昨日收市報跌。道指跌132.71點或0.31%，報42454.79點；標普500指數跌64.45點或1.12%，報5712.20點；納指跌372.84點或2.04%，報17899.01點。港股方面，恒生指數收市報23578，升95點或0.4%，成交2396億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，德國財政部長庫基斯在2025年歐洲經濟會議上發表講話。9:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯在2025年國際金融協會(IIF)歐洲峰會上發表講話。28日凌晨12:30am，歐洲央行管委艾斯克里瓦在布魯塞爾IFF歐洲峰會上發表講話。1:40am，歐洲央行執委施納貝爾就「金融知識與貨幣政策傳導」發表演講。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布2月貨幣供應M3，年率升幅料由3.6%擴大至3.8%。今晚8:30pm，美國公布第四季GDP價格指數，料由1.9%升上2.4%；第四季個人消費料由3.7%升上4.2%；2月批發庫存月率升幅料由0.8%收窄至0.7%；連續申請失業救濟金人數料由189.2萬降至188.6萬；首次申請失業救濟金人數料由22.3萬升至22.5萬。10:00pm，美國公布2月成屋待完成銷售，月率料由下滑4.6%改善至升1%。11:00pm，美國公布3月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料維持於負5。



在美國，今日公布業績的公司有：亞盛醫藥(US.AAPG)、嘉銀金科(US.JFIN)等。(wa)