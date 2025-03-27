27/03/2025 07:51

《國金頭條》特朗普汽車關稅引憂慮，美股轉跌，納指跌逾2%

《經濟通通訊社27日專訊》市場關注特朗普公布新的汽車進口關稅，美股三大指數周三（26日）收市報跌，科技股普遍下挫，拖累納指跌逾2%。



道指收市跌132.71點，或0.31%，報42454.79點；標普500指數跌64.45點，或1.12%，報5712.20點；納指跌372.84點，或2.04%，報17899.01點。



白宮表示特朗普將公布新的汽車進口關稅後，美股跌幅擴大，其中特斯拉跌5.6%，通用汽車跌3.1%，Stellantis跌3.6%。科技股普遍向下，微軟跌1.3%，Meta跌2.5%，英偉達跌5.7%，亞馬遜跌2.3%。GameStop收市升11.7%，公司董事會批准增加比特幣作儲備資產。



美國2月耐用品訂單意外按月增長0.9%，市場預期為下跌1%。扣除運輸的耐用品訂單按月增長0.7%，高於市場預期的0.2%；扣除國防的耐用品訂單亦增長0.8%。



美匯指數升0.32%，報104.546。美國消費者信心持續走弱，加大市場對聯儲局年內再次減息的預期，限制了美元升幅。美元兌日圓上升0.41%至150.504。美元兌英鎊升0.51%，報0.77625。



*金價面臨獲利回吐格局*



金價面臨獲利回吐格局，市場正等待更多關於特朗普貿易關稅政策的發展及影響。紐約期金日內基本持平，報每盎司3054.06美元。



美國上周原油和燃料庫存下降，推動油價向上。紐約期油升1.23%，報每桶69.85美元；布蘭特期油升1.17%，報每桶73.23美元。(jf)