27/03/2025 16:09

【特朗普新政】特朗普25%汽車關稅，為日銀升息路徑增添變數

《經濟通通訊社27日專訊》外電分析指出，美國對進口汽車課徵25%關稅的舉措，直接衝擊日本關鍵產業，可能動搖日本銀行(BOJ)利率走勢的基準預測。



彭博經濟研究的日本經濟學家木村太郎指出，日本汽車製造商的薪酬決策向來是全國企業的風向標。若關稅重創車企獲利，可能廣泛削弱薪資成長動能，進而影響日本央行對通脹持續性的判斷。



他指出，日本汽車出口至美國的規模約佔GDP的1%，低於墨西哥、韓國及加拿大。不過，汽車稅率從現行2.5%，飆升至25%仍具顯著影響。



此外，面對外部經濟風險升溫，國會議員可能在7月參院選舉前，施壓日銀暫緩退出寬鬆政策。



木村同時強調，目前仍預期日銀將於5月1日與7月31日，各升息25基點，使政策利率升至1厘。原因是2月CPI通脹率高達3.7%，仍可支持利率上行。(jf)