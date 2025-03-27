27/03/2025 16:09

【外圍經濟】小企業員工「隱形」，日本整體工資增幅並不樂觀

《經濟通通訊社27日專訊》日本最大的工會組織連合(Rengo)表示，連續兩年實現超過30年來最大的工資增長，但根據智庫信金中央銀行研究所的觀察，工資趨勢的整體情況並不如此樂觀。



根據連合的數據，66%的成員工會在今年春季的年度工資談判（春鬥）中，獲得僱主對基本工資上調的承諾，另有高達30%的工會獲得了整體薪酬增長的承諾。不過，信金中央銀行研究所對12817家公司的調查顯示，只有51%的公司承諾提高基本工資。



分析指，這兩組數據之間的差異源於覆蓋範圍的不同。大多數在連合組織下的公司擁有至少100名員工，並且有內部工會代表員工進行遊說。而信金調查的公司則大多擁有少於100名員工，且大部分缺乏工會組織。



*70%日本打工仔在小型企業工作*



這一差異非常重要，因為約70%的日本公司員工在小型企業中工作，這類企業的數量接近500萬，而擁有100名或更多員工的公司則不到6.6萬家。因此，信金的調查結果暗示，即使消費者通脹持續在3%左右，日本大部分勞動力仍將不會獲得顯著的工資增長。



大和生命研究所的首席經濟學家星野拓也表示：「連合的數據過去一年顯示出代表性有限。」連合去年最終統計的基本工資增長為3.56%，而政府的月度工資報告顯示，在過去一年，穩定的指標顯示的增長僅約為3%或更低。(rc)