27/03/2025 08:31

【開市Ｇｏ】美徵汽車關稅，中行淨息差收窄，蜜雪集團多賺四成

2025年3月27日 【要聞盤點】



1、白宮表示特朗普將於周三新聞發布會上公布新的汽車進口關稅後，美股跌幅擴大，美股三大指數收市報跌，科技股普遍下跌，拖累納指跌逾2%。市場關注特朗普公布新的汽車進口關稅。道指收市跌132點，或0.31%，報42454點；標普500指數跌64點，或1.12%，報5712點；納指跌372點，或2.04%，報17899點。金龍中國指數升56點。最大日經期貨截至上午8時12分升22點。



2、特朗普宣布將對所有非美國製造的汽車加徵25%關稅，此政策為永久性，將於4月2日生效，4月3日開始徵稅，並將疊加其他關稅措施。



3、美國國會預算辦公室(CBO)預計，聯邦政府最快於8月發生債務違約。自1月2日豁免債務上限法案屆滿後，美元國債已超過36.1萬億美元上限，財政部正運用特別財政手段維持運作。



4、美國貿易代表格里爾與中國副總理何立峰舉行視像會議，表達對中國不公平貿易政策的關切。同時，美國商務部將多家中國實體列入出口管制「實體清單」，中方強烈反對。



5、加拿大總理卡尼表示，中國在貿易問題上不認同加拿大的價值觀，強調在促進雙邊商業關係時需格外謹慎。



6、據彭博報道，知情人士透露，OpenAI即將完成一輪由軟銀集團領投的400億美元融資，其他參與者包括Magnetar Capital、Coatue Management、Founders Fund和Altimeter Capital Management。



7、摩根大通上調對中國股票的展望，將MSCI中國指數的看跌/基準/看漲情境目標從58/67/76點分別上調至70/80/89點；將MSCI香港指數的看跌/基準/看漲情境目標點位從9500/10700/11800點分別上調至10300/11600/12400點。。



【焦點股】



汽車板塊：比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)

- 美國總統特朗普宣布對所有非美國製造的汽車加徵25%關稅，政策將於4月2日生效，4月3日開始徵稅



新奧能源(02688)

- 獲大股東溢價約34.6%提私有化建議，今日復牌



中國銀行(03988)

- 去年純利增長2.6%，派息0.1216元人民幣，全年增派2.5%

- 去年底淨息差1.4厘，按年收窄19個基點



中國人壽(02628)

- 去年純利同比增長1.32倍，派息45分人民幣，總投資收益大增1.5倍

- 新業務價值337億元人民幣同比增24%勝預期



蒙牛乳業(02319)

- 去年盈利大幅下降97.83%，派末期息50.9分人民幣不減反增



中銀香港(02388)

- 去年純利同比增長16.8%至382億元，派息增至1.419元

- 管理層研究推出股份回購



蜜雪集團(02097)

- 去年盈利同比增長41.41%，不派末期息



阿里巴巴(09988)

- 發布通義千問系列最新旗艦模型Qwen 2.5-Omni，此多模態模型可處理文本、圖像、音頻和視頻，並提供實時流式響應



電視廣播(00511)

- 去年虧損收窄至4.9億元，不派息

- 公司預計今年扭虧為盈



商湯科技(00020)

- 去年虧損收窄至42.8億元人民幣，生成式AI收入同比增逾倍



中國鋁業(02600)

- 去年純利同比增長85%，派息13.5分



巨子生物(02367)

- 去年純利增長42%，末期連特別息共1.1942元人民幣



恒大汽車(00708)

- 附屬恒馳汽車破產清算申請已獲受理

- 廣汽澄清集團及旗下華望汽車(GH項目)從未洽商收購恒大汽車南沙工廠事宜



中信銀行(00998)

- 去年純利同比增長2%，派息17.22分人民幣，淨息差1.77%收窄1個基點



中國太保(02601)

- 去年純利同比增長65%，派息1.08元，新業務價值同比增長21%



中信証券(06030)

- 去年純利217億元人民幣，同比增長10%，派息28分



中廣核電力(01816)

- 去年純利增長0.8%，派息9.5分



東風集團(00489)

- 去年由虧轉賺5800萬元人民幣，不派息



綠城中國(03900)

- 張亞東辭任主席由劉成雲接任，今早復牌



舒寶國際(02569)

- 公開發售超額認購166倍，今日掛牌





【油金報價】



紐約期油上漲0.26%，報69.83美元/桶



布倫特期油上漲0.15%，報73.24美元/桶



黃金現貨上漲0.13%，報3023.23美元/盎司



黃金期貨上漲0.13%，報3056.42美元/盎司