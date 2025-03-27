27/03/2025 19:33

《再戰明天》美國公布個人消費等數據，中石油建行農行工行業績

《經濟通通訊社27日專訊》美國公布個人消費等數據，及中石油建行農行工行公布業績，料為周五（28日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐盟貿易執委塞夫科維奇訪問中國。周五本港時間7:50am，日本央行公布3月政策會議審議委員意見摘要。11:00am，美國國防部長赫格塞思與菲律賓防長特奧多羅舉行雙邊會談，召開聯合記者會。4:30pm，歐洲央行副總裁德金多斯在一次會議上發表視頻講話。



*歐元區公布消費者信心指數，中升龍湖石藥公布業績*



數據方面，周五3:00pm（本港時間．下同），英國公布第四季出口，季率跌幅料由0.8%擴大至2.5%；第四季國內生產總值季率料由持平升上0.1%，年率升幅料由1%擴大至1.4%；第四季進口季率料由下滑2.5%改善至升2.1%。6:00pm，歐元區公布3月消費者信心指數。8:30pm，美國公布2月個人消費，料由下滑0.2%改善至升0.5%；2月個人所得料由0.9%降至0.4%。10:00pm，美國公布3月密歇根大學消費者信心指數，料由64.7降至57.9。



在本港，明日公布業績的公司有:中信股份(00267)、美的集團(00300)、中國石油股份(00857)、中升控股(00881)、建設銀行(00939)、龍湖集團(00960)、石藥集團(01093)、華潤燃氣(01193)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)等。(wa)