27/03/2025 18:39

銀公禤惠儀：對今年整體本港經濟前景保持審慎樂觀

《經濟通通訊社27日專訊》銀行公會主席禤惠儀在銀行公會例會後表示，香港作為一個外放型經濟，無可避免受到美國關稅的影響，但過去市場都做了不少分散風險的部署，今次美國關稅措施亦都涉及不同國家的範圍比較廣，相對促進其他貿易走廊的發展，香港可能也有新貿易走廊的機遇，將加速了全球供應鏈的重建。



她指出，今年整體香港市場經濟開局勢頭不錯，港股氣氛暢旺，帶動很多消費及投資氣氛改善。隨著息口水平逐漸回落，中央政府亦推出多項支持經濟措施，香港及內地互聯互通持續優化擴容，對今年整體本港經濟前景保持審慎樂觀。



她提及，息口方面，上星期聯儲局維持利率不變，並預測今年維持減息兩次，沒有需要加快減息。市場擔心關稅帶來的通脹影響，但聯儲局認為是過渡性質，亦指整體而言美息維持減息兩次，主要是下半年，大概是約四分一厘至半厘，而港息則要視乎整體資金流向，本港利率暫時穩定。(bn)