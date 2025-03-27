27/03/2025 11:21
《港元利率》港元拆息普遍向下，但一周錢三連升見逾兩周新高
《經濟通通訊社27日專訊》香港銀行昨天(26日)向金管局貼現窗借取9.19億港元隔夜流動性，資金今天回籠。港元拆息今日幾乎全線向下，與樓按相關的一個月拆息跌至3.77441厘，為3月17日後最低。不過，一周拆息連升三天，報3.53702厘，為3月12日以來最高。
*隔夜息見逾一周低*
隔夜息微跌至2.72036厘，見逾一周低位，反映銀行資金成本的三個月拆息回落至3.88458厘逾一周新低。六個月及一年期分別降至3.98530厘和4.05851厘。
*港匯續創逾三周新低*
港元匯價持續走軟，今早最低曾見7.7775兌1美元，續見3月4日以來最低 港元匯價最新報7.7757，較前收市價升0.006%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
*隔夜息見逾一周低*
隔夜息微跌至2.72036厘，見逾一周低位，反映銀行資金成本的三個月拆息回落至3.88458厘逾一周新低。六個月及一年期分別降至3.98530厘和4.05851厘。
*港匯續創逾三周新低*
港元匯價持續走軟，今早最低曾見7.7775兌1美元，續見3月4日以來最低 港元匯價最新報7.7757，較前收市價升0.006%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.72036
|-4.797
|一周
|3.53702
|+0.797
|兩周
|3.6
|-7.131
|一個月
|3.77441
|-2.559
|兩個月
|3.84452
|-3.108
|三個月
|3.88458
|-2.679
|六個月
|3.9853
|-1.327
|一年
|4.05851
|-2.393
資料來源：香港銀行公會