27/03/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.72036 -4.797 一周 3.53702 +0.797 兩周 3.6 -7.131 一個月 3.77441 -2.559 兩個月 3.84452 -3.108 三個月 3.88458 -2.679 六個月 3.9853 -1.327 一年 4.05851 -2.393

《經濟通通訊社27日專訊》香港銀行昨天(26日)向金管局貼現窗借取9.19億港元隔夜流動性，資金今天回籠。港元拆息今日幾乎全線向下，與樓按相關的一個月拆息跌至3.77441厘，為3月17日後最低。不過，一周拆息連升三天，報3.53702厘，為3月12日以來最高。*隔夜息見逾一周低*隔夜息微跌至2.72036厘，見逾一周低位，反映銀行資金成本的三個月拆息回落至3.88458厘逾一周新低。六個月及一年期分別降至3.98530厘和4.05851厘。*港匯續創逾三周新低*港元匯價持續走軟，今早最低曾見7.7775兌1美元，續見3月4日以來最低 港元匯價最新報7.7757，較前收市價升0.006%。(cl)資料來源：香港銀行公會