27/03/2025 10:27

【美國議息】普徠仕：聯儲局內部存在分歧，更需依據數據靈活應變

《環富通基金頻道27日專訊》普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci分享對美國經濟前景的評論。



*面對當前不確定性因素，聯儲局採取審慎態度*



回顧聯儲局近期會議及其最新經濟預測，經濟增長與通脹風險之間的微妙平衡是重點。聯儲局下調了對美國本地生產總值增長的預測，反映現有政策、環球經濟的不確定性升溫，預計將導致美國經濟增長於今年稍後放緩。然而，上調通脹預測則反映商品及服務等領域的價格壓力可能持續。這種分歧頗為罕見，因為經濟放緩往往會伴隨通脹下降。但聯儲局似乎將通脹壓力（尤其是關稅帶來的影響）視為一次性衝擊，預期其將於2026年消退。



聯儲局的經濟預測反映，面對當前的不確定性因素，當局採取審慎態度。雖然承認增長放緩及通脹上升，聯邦公開市場委員會(FOMC)仍維持相對保守的前景展望，預期今年僅會減息兩次。值得注意的是，雖然中位數預測反映兩次減息，但點陣圖分布亦反映有一部分FOMC委員預期不會減息或只減息一次，反映FOMC內部就如何平衡通脹風險與增長隱憂存在分歧。市場目前對減息的預期更為進取，可能未完全消化這相關預測所反映的鷹派訊號。



*美近期陷衰退機會偏低，惟通脹前景或更複雜*



從宏觀經濟角度來看，雖然美國增長很可能放緩－－特別是隨著財政刺激消退及勞動市場動力減弱－－但美國在近期陷入衰退的機會偏低。美國的潛在增長約為2%，較溫和但並未反映嚴重衰退。導致增長放緩的因素包括財政刺激效應減退、疫情相關的儲蓄影響減弱，以及勞動力供應收緊（部分由於移民流入減少所致）。雖然美國或將面臨一些經濟利淡因素，但整體增長趨勢料仍將維持在衰退水平之上。



通脹的前景或更複雜。住屋成本（尤其是業主等值租金）一直是推升通脹的主要因素，但隨著租賃市場調整，有跡象顯示該指標或將回復正常。但在其他領域，通脹面臨上行風險，特別是商品和服務。對中國進口產品徵收關稅將加劇商品價格的通脹壓力。勞動市場仍然是一個變數，個別行業（尤其是住屋以外的服務業）的緊張情況可能推高工資，維持通脹壓力。



總括而言，雖然面臨增長放緩及持續的通脹風險，但美國經濟或不會陷入衰退。聯儲局的審慎立場，加上地緣政治及國內的不確定因素，將繼續影響經濟前景，令聯儲局更需要依據數據靈活應變。(wa)