27/03/2025 10:45

《基金觀點》施羅德：歐洲市場今年或取得突破，捉緊歐股投資機會

《環富通基金頻道27日專訊》施羅德投資多元化資產增長及收益主管Remi Olu-Pitan指，歐洲股市正經歷一場顯著的復甦，2025年至今跑贏美股超過15%，創下2000年以來最大的差距。歐洲政府，尤其是德國，承諾針對國防及基礎建設採取大膽的財政措施，加上美國政治局勢不明朗等因素都帶動了歐洲股市的表現。對投資者而言，最迫切的問題是這種上升趨勢能否持續？隨著人們對這個先前被低估的歐洲投資市場信心不斷增強，許多人都選擇按諺語「跟著錢走」(follow the money)。在歐元走強的鼓舞下，看到投資者對歐洲股市的興趣大增。雖然其估值仍低於美國，但感覺正開始面臨正面轉變。



*銀行股尤其具吸引力，小型企業將創造巨大增長潛力*



展望未來，2025年可能是歐洲投資市場取得突破的一年。銀行股現在看來尤其具吸引力。隨著利率回升，銀行受益於利潤率提高，並積極進行股份回購，以提高股東回報。此外，由於基礎建設支出的增加，以前被忽視的小型企業也將蓬勃發展，創造出巨大的增長潛力。



與歐洲信貸相比，高收益的歐洲股票看來是更好的投資選擇。雖然高收益債券在2024年很受歡迎，但各國政府支出的增加可能會導致更大的市場波動。儘管預期歐洲央行將提供一些支持，但由於財政紀律成為擔憂，長期政府債券或需要提供更高的收益率。



*料美利率維持現有水平或上升，專注固定收益資產多元化*



隨著歐洲政府推動投資，預期投資者將捉緊這些增長和收益機會。害怕錯過歐洲崛起所帶來的機遇是確實存在，但重點應放在歐洲地區正在發展並引人注目的投資前景上。歐洲股市的宏觀形勢正在轉變，有望為那些準備積極參與的投資者帶來不可錯過的機會。



從利率角度來看，鑑於特朗普的貿易政策、移民政策對美國勞動市場的影響及持續的財政壓力，預期美國利率將維持在現有水平或上升。因此，繼續專注於固定收益資產的多元化，尤其是在高品質領域。偏好按揭抵押證券（Mortgage-based Securities，簡稱MBS），以及澳洲投資級別和保險相連證券（Insurance-linked Securities，簡稱ILS）。(wa)