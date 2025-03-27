27/03/2025 11:32

《基金觀點》富達：關稅不確定性增加，中日印受惠內需現投資契機

《環富通基金頻道27日專訊》富達國際發表評論指，2025年環球投資市場於顛簸中開局，隨著美國政府就各項雙邊貿易和投資展開一系列調整，或增添更多貿易限制。在關稅不確定性的環境下，市場普遍預期全球通脹將較長時間處於較高水平，尤其是美國。聯儲局減息步伐或受阻，而各亞洲央行需於穩定資金流及刺激內需之間取得平衡。然而，亞洲區內主要經濟體轉向以內需驅動增長，使中國內地、印度及日本等亞洲三大市場浮現投資契機。



*中國內需消費增長更顯重要，料成大部分亞洲經濟體出口國*



富達國際亞洲經濟分析師劉培乾指，美國貿易政策不確定性及貿易緊張局勢，或會影響亞洲經濟增長前景，惟區內各經濟體所面對風險程度不一。儘管出口關稅增加及環球需求放緩直接衝擊，貿易不確定性趨升或促使亞洲各國透過更進取的改革，加大支持內需及加強區內合作，以尋求經濟增長和韌性。中國內地經濟復甦，內需消費增長變得更為重要，可望成為大部分亞洲經濟體的出口國。



與此同時，中國內地轉向擴大內需以抵銷部分外來壓力。自2024年第四季起，中國內地以提振國內消費及培育新質生產力為要務。在最近召開的兩會上，中國內地重申將實施更積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策，並推出提振消費專項行動方案。在外部壓力增加下，這些政策有助支持內部消費增長。值得留意的是，今年《政府工作報告》傳遞一定程度的靈活性，並強調如果外部環境惡化，將迅速推出進一步寬鬆政策。



*中國企業盈利正改善，科技創新能力提振市場信心*



中國股市於2025年為表現最理想的市場之一。中國內地自2024年第四季推出刺激經濟政策後，經濟數據明顯改善，貨幣和財政政策立場更明確，企業盈利亦見改善。富達國際基金經理George Efstathopoulos表示，中國內地的刺激和補貼政策帶動消費，釋放財政政策與消費者之間存在密切聯繫的訊號。儘管中國內地仍需採取更多措施，但這表明財政政策在消費者信心低迷時發揮作用。房地產市場亦見改善，過去數月甚至看到復甦跡象，意味去槓桿周期最壞階段已過，潛在尾部風險得到預防性處理。



中國內地1月份信貸數據遠超市場預期，加上政府表明不斷增加支持政策。更重要的是，中國內地人工智能(AI)發展，特別是DeepSeek動搖中國內地在科技領域遠落後於美國的觀點，提醒投資者中國內地科技創新能力，提振市場信心，並顯著轉變投資中國的看法。相信中國內地AI可促進收入、生產力，甚至就業。今年2月中國內地領導人召開民營企業座談會，被視為擁抱新質生產力及促進科技發展的催化劑。中國內地AI基本面持續向好，有助形成新投資格局。AI相關企業盈利預期獲顯著上調亦足證基本面改善，故預期相關企業將增加資本開支，進一步帶動盈利增長。



目前企業盈利改善所帶來的升幅主要集中境外上市的中資科技股。若進一步加大刺激，此情況或會改變。財政刺激措施將利好相對仍落後的A股市場，基於A股市場更依賴內地經濟及更具周期性。與境外上市的科技股相比，受美國國債孳益率和貿易政策的影響較輕。此外，中小型A股一般較受內需消費影響，這意味中國內地掌握有助抵禦通縮壓力、實現經濟再平衡、創造更可持續增長關鍵的財政政策，中小型A股有望受惠。



*日本資薪通脹良性循環將形成，國內消費再成增長驅動力*



日本方面，隨著通脹持續溫和增長，名義經濟增長更高的新階段，日本央行走上利率正常化之路。「春鬥」資薪談判亦傳遞正面訊號，各大工會預計再次爭取到5%資薪增長，這將成為整體資薪增長基準。隨著資薪持續增長，實際收入增長的家庭將更容易接受物價上漲，從而中期達到較高通脹平衡(Inflation Equilibrium)。



富達預計資薪通脹良性循環將逐步形成，在未來數月外部風險增加下，日本國內消費將再次成為經濟增長的主要驅動力。全球貿易不確定性趨升，更多國家開始分散及重組供應鏈，日本或可受惠於友岸外判(Friend-shoring)。然而，考慮到美國貿易政策不明，日本央行在加息方面或會保持謹慎，富達認為日本央行將繼續評估資薪增長勢頭及對通脹影響，並料隨著通脹維持在目標之上，日本央行將進一步溫和加息，並於金融市場及日圓匯率相對平穩的區間內進行。



*日本股市受惠經濟復甦，中型股不太受日圓波動影響*



日本股市正受惠經濟復甦，日企盈利預測上調較其他已發展市場更顯著，加上市盈率(PE)也相對便宜，更具投資吸引力。企業改革是日本市場另一結構性利好因素，包括加強企業管治、透明度和股東回饋。企業改革的動力來自環球競爭壓力及期望吸引海外投資者，後者成帶動日本經濟增長舉足輕重的因素。



日圓在通脹支持下轉強。日本與其他主要市場尤其是美國息差變化，影響日圓匯價，這或進一步影響日本政府退休金投資基金(GPIF)的資金流向。日圓最近展現其避險特性，而日圓近期雖走強，日企盈利預測仍向好，反映經濟基本面穩固。日本中型股很大程度上不受日圓波動影響，此優勢使其成為一個穩健的投資選擇。此外，中型股更加著重國內經濟，目前正受惠於由實際資薪增長推動的通脹，帶動中型股基本面改善，包括股本回報率(ROE)和邊際利潤提升等，結構性企業改革也反映在中型股的股息率顯著增加。



*印度經濟再平衡，慎選優質股尤其重要*



印度股市受惠於企業盈利強勁增長，國內投資者持續投入資金等多項利好因素，過去五年一直處於上升軌道富達國際基金經理Amit Goel指，印度是全球增長最快的主要經濟體之一，受惠於龐大的年輕人口、不斷擴大的中產階級和持續提升的收入，驅動整體消費。印度政府對基建投資，吸引更多制造業設廠增設新職位，帶來額外增長動力。這有效控制通脹和平衡財政，也有助吸引投資者，使其股市在過去四年表現出眾。



然而，疫後印度經濟以兩種不同速度復甦，高端消費增長超過低端消費。具專業技能的勞動力受益於較高端服務業增長和價格上漲，缺乏技能和農村勞動力收入與就業機會則停滯不前。印度經濟正經歷再平衡期，高端市場需求增長放緩，政府削減其他開支，以支持低收入群體，整體經濟增長因而放緩，企業盈利下調，拖累印度股市表現，估值從高位回落。



富達預期印度經濟再平衡或持續一段時間，經濟有進一步放緩風險，慎選優質股尤其重要，如消費、工業和公用事業等估值較高的行業。(wa)