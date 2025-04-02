27/03/2025 08:37

【大國博弈】卡尼：中國不認同加拿大價值觀，加強貿易關係需謹慎

《經濟通通訊社27日專訊》加拿大總理卡尼(Mark Carney)3月26日出席競選活動時表示，在貿易問題上，中國並不認同加拿大的價值觀，加拿大在加強雙邊商業關係時需要非常謹慎。



外電報道，中國駐加大使最近談及加強中加關係的問題，並提出了就自由貿易協定進行談判的可能性。卡尼昨就相關言論回應稱，加拿大可以與亞洲部份夥伴建立更深層次關係，但與加國有共同價值觀的亞洲夥伴「並不包括中國」，「我們顯然與他們有大量的貿易往來，但我們必須非常謹慎，非常慎重，他們需要符合加拿大的標準」，但他沒有透露細節。



加拿大統計局數據顯示，1月份加拿大與美國的雙邊商品貿易總額為1020億加元，而與中國的雙邊商品貿易總額為84億加元。卡尼又說，面對美國總統特朗普的關稅威脅，意味加拿大需要實現貿易多元化。(ry)