27/03/2025 08:38

【大國博弈】商務部堅決反對美將華企列出口管制清單

《經濟通通訊社27日專訊》美國商務部周二(25日)宣布將多家中國實體列入出口管制實體清單。中國商務部新聞發言人表示，美國持續泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，將多家中國實體列限制清單，中方對此堅決反對。



發言人指出，美方此舉意在打壓遏制他國實體，剝奪他國發展權利，將嚴重損害相關實體合法權益，破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定。美方此舉不利於為雙方通過對話合作解決問題創造氛圍。中方敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護中國實體的合法權益。



美國商務部工業及安全局在聯邦公報上刊發兩篇公告，將54間華企列入「實體清單」，包括一間標明來自香港的公司。指控相關中國公司涉嫌獲取或試圖獲取美國產品，以支持中國量子技術發展，而量子技術可用於軍事領域，認為對美國的國安構成威脅。(ry)