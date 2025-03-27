27/03/2025 09:45

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶28點子，報7.2663

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1763，較上個交易日跌9點子，和市場預測偏離擴至逾950點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開28點子，報7.2663，上個交易日即期匯率收盤報7.2635。



美國的汽車關稅實施在即，隔夜美元和美債收益率重新回升，人民幣的外部壓力有所增加，監管層在加碼對單邊預期的過濾的同時適度放鬆中間價的波動區間，穩定匯率同時提高彈性。



瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為，考慮到資本外流和中國經濟增長預期惡化的風險，允許人民幣對美元大幅貶值以緩解關稅上調壓力並不是一個可行的選擇，人民幣一籃子貶值似乎是更有利的政策選擇，這也利於提升中國出口的競爭力。(jq)