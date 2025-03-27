27/03/2025 16:49

【聚焦人幣】人幣即期收跌20點子報7.2655，創逾三周新低

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2655，較上個交易日4時30分收盤價跌20點子，創3月4日以來逾三周新低，全日在7.2595至7.2667之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升58點子，報7.2728。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1763，較上個交易日跌9點子，和市場預測偏離擴至逾950點。



交易員表示，汽車關稅落地可能短期推高美元，但美國經濟陷入滯脹的憂慮仍存，美元反彈幅度或受限。對人民幣而言，除了關稅規模，還需要考慮資本外流壓力，監管是否會順勢允許人民幣貶值，還有待檢驗。



美銀認為，鑒於中國面臨的新一輪關稅風險，保持對人民幣看跌的預期，但將二季度的人民幣匯率預期從之前的7.6調整為7.5，並預計中國人行將會維持中間價的偏強水平。



巴克萊最新觀點指出，儘管歐元強勢可能會部分緩解人民幣的貶值壓力，市場似乎在一定程度上忽視了關稅和貿易所帶來的挑戰。而中美之間持續的緊張關係最終會加劇國內的通縮，並影響國內的增長前景，繼續看漲美元/CNH。(jq)