27/03/2025 10:22

【聚焦數據】內地首2月規上工業企業利潤總額降幅收窄至0.3%

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，2025年1-2月，全國規模以上工業企業實現利潤總額9109.9億元(人民幣．下同)，同比下降0.3%，降幅較去年全年的3.3%收窄。其中製造業同比增長4.8%，拉動全部規上工業利潤增長3.2個百分點。



1-2月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長2.8%，增速較2024年全年加快0.7個百分點。



1-2月，規上工業企業毛利潤由2024年全年的同比下降0.3%轉為增長2.0%。



*裝備製造業營收增8%，利潤降轉增*



1-2月，受生產較好帶動，裝備製造業營業收入同比增長8.1%，高於全部規上工業平均水平5.3個百分點；利潤由2024年全年同比下降0.2%轉為增長5.4%，拉動全部規上工業利潤增長1.4個百分點，為規上工業利潤恢復提供重要支撐。裝備製造業的8個行業中有6個行業利潤實現增長，其中，鐵路船舶航空航天、儀器儀錶等行業利潤增長較快，同比分別增長88.8%、26.7%。



1-2月，原材料製造業利潤同比增長15.3%，2024年全年為下降22.9%，拉動全部規上工業利潤增長1.3個百分點。其中在新能源產業國內外市場需求增加帶動相關產品價格上漲的背景下，有色行業利潤同比增長20.5%。



1-2月，在大規模設備更新相關政策帶動下，通用設備、專用設備行業利潤同比分別增長6.0%、5.9%。其中，通用零部件製造、採礦冶金建築專用設備製造、醫療儀器設備及器械製造等行業利潤快速增長，同比分別增長19.3%、14.1%、10.6%。



*汽車製造業利潤增11.7%，智能消費設備製造業增逾1.2倍*



其中，在汽車置換更新補貼政策帶動下，汽車製造業利潤同比增長11.7%；在電子、家電產品以舊換新政策惠及面不斷擴大的背景下，智能消費設備製造、家用廚房電器具製造、家用製冷電器具製造等行業利潤分別增長125.5%、19.9%、19.2%。相關產品的鏈條行業利潤較快增長，其中，家用電力器具專用配件製造、汽車零部件及配件製造、光電子器件製造等行業利潤分別增長18.4%、15.3%、9.3%。



國家統計局工業司統計師于衛寧表示，總體看，規模以上工業企業利潤有所改善。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，部分工業企業生產經營仍面臨較多困難。下階段，要深入貫徹落實中央經濟工作會議精神和全國兩會精神，全方位擴大國內需求，強化創新驅動，扎實推動高質量發展，促進工業企業效益穩定恢復。(sl)