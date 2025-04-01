27/03/2025 11:15

【ＡＩ】英媒：發改委推新規，或致英偉達H20晶片失中國市場

《經濟通通訊社27日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士報道，國家發改委最近建議中國企業須採用符合高節能標準的晶片，恐將使英偉達專為中國市場設計、且廣受中國企業歡迎的H20晶片無法在中國銷售，因為H20晶片不符合這一標準。這項建議若嚴格執行，將威脅英偉達每年在中國170億美元的業務。



知情人士指出，最近幾個月，國家發改委一直在暗中勸阻阿里巴巴、字節跳動和騰訊等中國科技巨頭購買英偉達的H20晶片，日前並建議中國企業在新建資料中心或擴建現有設施時，須使用嚴格符合節能標準的晶片；而H20並不符合這項要求。



報道指，發改委這項規定其實去年已經推出，但從未被公開披露。在如今中美貿易緊張升級情況下，中國致力推動本國企業降低對英偉達等外國產品的依賴。



*英偉達擬派高管見鄭柵潔尋求解決方案*



知情人士透露，為緩解這一局面，英偉達正尋求在未來幾個月由高階主管與發改委主任鄭柵潔會面，以尋求解決方案；英偉達亦已準備好調整H20晶片，以符合發改委要求，但這種調整恐降低晶片效能，進而影響英偉達在中國市場的競爭力。



知情人士提到，自從中國DeepSeek推出新款AI模型引發中國AI熱潮後，中國科技巨頭便大舉增加對H20晶片的訂單；對美國可能進一步限制英偉達向中國銷售晶片的預期也是訂單增加的原因之一。(sl)