27/03/2025 18:06

【ＡＩ】B站CEO陳睿：每月超八千萬用戶觀看AI相關內容

《經濟通通訊社27日專訊》第十二屆中國網絡視聽大會今日在成都開幕。嗶哩嗶哩(09626)(下稱「B站」)董事長兼CEO陳睿以「AI時代的優質內容」為主題發表演講。陳睿表示，在任何時代，優質內容都是觀眾最終需要的，而AI本質上是一種工具，充滿創造力的人類才是創作主體。



數據顯示，B站每月有超8000萬用戶觀看AI相關內容。2024年，B站AI相關內容的播放量超過300億，AI相關內容投稿量翻倍，用戶中更有超八成是95後。這也讓B站成為AI從業者密度最高的社區，國內超過九成AI廠商選擇在B站與用戶溝通。此前引發極高關注的國產AI智能體Manus選擇了在B站首發，許多B站UP主也在第一時間推出相關測評內容。



智元機器人聯合創始人、CTO彭志輝是B站知名UP主「稚暉君」，目前粉絲數已超270萬。此外，宇樹科技創始人王興興也在B站持續更新機器人相關視頻。



對於AI取代人類的擔憂，陳睿表示，要相信人的創造力，「AI只是一種工具，人才是創作的主體。我相信在AI時代，我們一定能夠看到更多的優質內容，我也希望B站在AI時代能夠繼續給用戶提供更多的優質內容。」(jq)