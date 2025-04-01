27/03/2025 17:35

【ＡＩ】新華三集團：英偉達H20芯片短缺，將按利潤率分銷

《經濟通通訊社27日專訊》據《路透》報道，中國最大服務器製造商之一新華三集團(H3C)向客戶發出通知稱，英偉達H20芯片庫存幾乎耗盡，新貨預計將於4月中旬到貨；公司將基於利潤率分銷H20芯片。新華三集團是新紫光集團旗下核心企業。



報道引述該通知指，H20的國際供應鏈面臨重大不確定性；地緣政治緊張局勢正在擾亂全球貿易和關鍵材料的供應，是造成這種不確定性的原因，並表示新的到貨預計將在今年4月中旬之前完成。



根據美國出口管制規定，英偉達H20芯片是能夠在中國合法供應的最先進人工智能處理器。報道認為，在中國科技公司積極擴大人工智能投資之際，潛在的供應緊張可能會對中國發展人工智能的雄心壯志構成障礙。



報道提到，新華三集團和英偉達均沒有立即回應置評請求。



*傳發改委籲中國科技巨頭減少購買H20芯片*



稍早英國《金融時報》引述知情人士指，國家發改委最近幾個月一直在暗中勸阻阿里巴巴、字節跳動和騰訊等中國科技巨頭購買英偉達的H20芯片，日前並建議中國企業在新建資料中心或擴建現有設施時，須使用嚴格符合節能標準的芯片；而H20並不符合這項要求。



報道指，這項建議若嚴格執行，將威脅英偉達每年在中國170億美元的業務。報道並指，發改委這項規定其實去年已經推出，但從未被公開披露。在如今中美貿易緊張升級情況下，中國致力推動本國企業降低對英偉達等外國產品的依賴。



報道提到，為緩解這一局面，英偉達正尋求在未來幾個月由高階主管與發改委主任鄭柵潔會面，以尋求解決方案；英偉達亦已準備好調整H20芯片，以符合發改委要求，但這種調整恐降低芯片效能，進而影響英偉達在中國市場的競爭力。(sl)