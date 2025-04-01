27/03/2025 16:49

【ＡＩ】淘天集團：淘寶即日起全面啟動AI假圖治理

《經濟通通訊社27日專訊》淘天集團發文稱，從今天開始，淘寶正式全平台啟動AI假圖治理，嚴厲打擊利用AI假圖欺騙消費者、侵害原創品牌商家的違規行為。



淘天集團指，AI生成的欺騙性圖片正在成為電商行業新的痼疾，越來越多看似精美但嚴重「貨不對版」的AI假圖氾濫各平台，誤導消費者、影響購物體驗。同時，AI假圖進一步降低了不良商家山寨跨平台抄款、盜圖的成本，侵害原創品牌和商家的合法利益，劣化行業環境。



淘寶規定，商品圖片應以商品實拍圖作為核心的效果體現，修飾行為應當適度，避免失真。嚴禁利用AI等技術合成方式，呈現顯著失真的與實際不符的商品信息效果圖。(sl)