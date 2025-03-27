27/03/2025 09:16

【ＡＩ】OpenAI據悉接近完成一輪400億美元融資

《經濟通通訊社27日專訊》知情人士透露，OpenAI即將完成一輪400億美元融資，由軟銀集團領投。此外，包括Magnetar Capital、Coatue Management、Founders Fund和Altimeter Capital Management在內的投資者考慮參投。



知情人士表示，作為交易的一部分，軟銀將向OpenAI投入75億美元的初始資金，另外還有一個投資財團會提供25億美元資金。今年稍後還將有第二筆300億美元的融資，其中包括軟銀的225億美元和一個財團的75億美元。



多名知情人士亦透露，總部位於美國伊利諾州的對沖基金Magnetar Capital可能會貢獻高達10億美元的資金。(rc)