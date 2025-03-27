27/03/2025 09:34

【特朗普新政】汽車關稅是「致命訊號」，引發盟友及商會激烈反彈

《經濟通通訊社27日專訊》特朗普宣布對進口汽車徵收25%的關稅，再度引發市場動盪，並導致傳統盟友及美國商會激烈反彈。



加拿大總理卡尼周三（26日）表示，將考慮對美國產品徵收報復性關稅。他說，特朗普背叛了第一個總統任期內重新談判的《美墨加協定》，對進口汽車徵收25%「不合理」關稅，將損害加拿大經濟，是對加拿大工人和企業的直接打擊。



德國汽車工業協會(VDA)Hildegard Mueller主席則表示，汽車關稅是全球貿易的一個致命訊號，將對汽車行業造成嚴重打擊，對全球經濟和消費者價格都有負​​面影響。他呼籲美歐雙邊談判以找到解決方案。



日本首相石破茂在國會表示，日本政府不排除對美國宣布的汽車關稅採取反制措施的可能性。他在回答議員提問時說，採取反制措施是有可能的，會考慮最有效的應對措施，所有選項都在考慮範圍內。



美國商會高級副總裁墨菲在受訪時表示：「今天宣布的關稅將損害而不是幫助美國汽車工業，危及美國的許多就業機會，並導致美國汽車製造業空心化。」



*美國銷售汽車和貨車大約五分之一在加墨製造*



數據顯示，在美國銷售的汽車和貨車中，大約有五分之一是在加拿大或墨西哥製造。2024年，美國從墨西哥進口價值790億美元的汽車，從加拿大進口310億美元。至於汽車零件，價值810億美元的進口來自墨西哥，190億美元來自加拿大。(rc)