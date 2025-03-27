27/03/2025 10:02

【特朗普新政】特朗普凍結晶片出口管制機構10%撥款，惹不滿

《經濟通通訊社27日專訊》一些美國民主黨參議員警告，白宮將半導體出口管制負責機構的資金削減10%，可能會不利於美國在與中國的人工智能(AI)競賽中保持領先地位。



根據民主黨參議員莫瑞(Patty Murray)的聲明，特朗普政府周一（24日）實際上撤銷了對商務部工業和安全局(BIS)的2000萬美元撥款，約佔BIS預算的10%。



這一決定招致了國會的尖銳批評，以沃倫(Elizabeth Warren)為首的議員就削減撥款對國家安全的影響，向特朗普政府官員提出質疑。議員要求總統管理和預算辦公室(OMB)立即給出凍結資金的法律依據，並詳細說明對BIS的影響。



OMB發言人沒有立即回覆置評請求。(rc)