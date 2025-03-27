27/03/2025 10:50

【外圍經濟】美國國債下跌及曲線陡化，5年期國債發行表現不佳

《經濟通通訊社27日專訊》在700億美元5年期國債發行中標孳息率，比發行前交易水平高出 大約0.5個基點之後，美國國債周三（26日）大致上維持先前的跌幅。



遠端美元互換利差大幅下滑，令2月初放鬆監管預期推動的利差擴大交易逆轉。SOFR期權方面，押注今年上半年聯儲局按兵不動的需求繼續出現。



紐約時間下午3點剛過不久，美國國債孳息率上升1個基點至2.5個基點不等，曲線輕微陡化。10年期國債孳息率收於4.335厘左右，接近盤中區間的中點，相同期限的德國國債和英國國債分別跑贏2個基點和5個基點。



英國國債當天大幅上漲，孳息率曲線牛市趨平，英國債務管理局(DMO)表示，下財年發債規模將低於市場預期，且大幅下調長期債券發行佔比。(rc)