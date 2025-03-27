27/03/2025 11:17

【外圍經濟】美國2月核心耐久財訂單繼續增長，投資計劃暫時擱置

《經濟通通訊社27日專訊》彭博經濟研究表示，美國2月份耐久財訂單強於預期，運輸業訂單再次增加。核心耐久財（反映企業投資的低波動類別）訂單有所回落，但仍處於高位，可能是受到關稅實施前企業訂單需求提前釋放帶動。



2月份耐久財新訂單增長0.9%，前值為3.3%，大大高於普遍預期的下降1%。不包括運輸設備的耐久財訂單增長0.7%，前值為0.1%。核心耐久財訂單（除飛機外的非國防資本品訂單）低於預期，下降了0.3%，前值為增長0.9%。



用於核算GDP的核心耐久財出貨量激增0.9%，前值為-0.2%。基於前兩個月的數據，今年第一季度核心耐久財出貨量折合成年率增長2.0%，2024年第四季度為增長2.1%。訂單量領先於出貨量的事實表明，第一季度設備支出在加速增長。



分析指，美國總統特朗普計劃在4月初推出對等關稅，這意味著許多企業會持續面臨壓力和不確定性，可能會導致耐久財數據出現異常波動。(rc)