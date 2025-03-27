27/03/2025 14:03

【特朗普新政】馬斯克：汽車關稅對特斯拉影響巨大，絕非微不足道

《經濟通通訊社27日專訊》美國總統特朗普周三（26日）宣布對進口汽車徵收25%的關稅。分析指，特斯拉因為製造業務位於美國，受新關稅影響最小，是關稅的贏家。不過，特斯拉CEO馬斯克對此不同意。



馬斯克在社交平台X上表示：「值得注意的是，特斯拉並非毫髮無損。關稅對特斯拉的影響仍然很大。」他聲稱關稅影響購自其他國家的汽車零件價格，成本影響並非微不足道。



*關稅將沉重打擊韓國汽車製造商，出口減少接近19%*



此外，分析人士表示，關稅將對主要依賴對美出口的韓國汽車製造商造成沉重打擊。



韓國IBK經濟研究所發表的報告預測，美國對進口汽車徵收25%的關稅後，韓國對美國的汽車出口將減少接近19%。



2024年，韓國向美國出口價值347億美元的汽車，佔韓國汽車出口總額（708億美元）近一半。(rc)