27/03/2025 14:35

【外圍經濟】蘋果據悉再迎管理層變動，將任命全球門市主管

《經濟通通訊社27日專訊》知情人士透露，蘋果將任命一名全球門市主管，意在精簡由高階主管Deirdre O'Brien領導的零售部門的管理。



知情人士稱，蘋果將提拔Vanessa Trigub擔任全球商店和零售業務副總裁。據悉，Trigub之前負責美洲西部地區的門市管理，並同時處理零售營運事務。她上任後將監督歐洲與中東、亞太地區，以及美洲東部地區的零售主管。



此次晉升及新的匯報架構賦予Trigub更多職責，並簡化零售組織架構。O'Brien仍負責整體管理零售部門，而這次調整將減少她的直接下屬數量。



蘋果零售網路在全球約有535家門市。自2019年O'Brien上任以來，蘋果零售網絡的領導層一直相當穩定。知情人士認為，該公司可能正在培養Trigub做O'Brien的接班人。(rc)