27/03/2025 15:22

【特朗普新政】美國國會預算辦公室：財政部最早8月面臨違約風險

《經濟通通訊社27日專訊》美國國會預算辦公室(CBO)警告，如果議員不能提高或暫停債務上限，聯邦政府保證按時支付所有帳單的資金，最早可能在8月用完。



財政部自1月21日以來，一直在使用特殊的會計操作，來避免突破今年年初啟動的36.1萬億美元債務上限。不過，該部門尚未就何時用盡這些措施做出具體預測。



CBO周三(26日)發布聲明：「如果債務上限保持不變，政府使用非常規措施舉債的能力可能會在2025年8月或9月耗盡。現在還無法確定是哪個日子，因為在此期間幾個月的收入和支出的時間及金額，可能與CBO預測不同。」此外，CBO亦表示，「如果政府借款需求大幅高於CBO的預測，財政部的資金可能會在5月下旬或6月某個時候耗盡，早於6月中旬應繳稅款的到帳時間。」



*參議院多數黨領袖：有意把債務上限條款與減稅法案掛勾*



眾議院共和黨人一直推動將提高債務上限納入立法議程，以推動特朗普的首要政策目標，即延長減稅政策。上個月眾議院朝這一目標邁出了一步，批准了一項預算提案，其中包括將債務上限提高4萬億美元。



參議院多數黨領袖John Thune周二（25日）表示，共和黨議員正形成一個共識，即把債務上限條款與減稅法案掛勾，並作為「預算協調法案」一部分。這樣有可能毋須民主黨參與投票，僅憑共和黨就能通過法案。(rc)