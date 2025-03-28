28/03/2025 16:45

《外圍焦點》歐元區公布消費者信心指數，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社28日專訊》美國總統特朗普推行汽車關稅，加劇投資者對貿易戰憂慮，美國車股受累，美股三大指數昨日報跌。道指收市跌155.09點或0.37%，報42299.70點；標普500指數跌18.89點或0.33%，報5693.31點；納指跌94.98點或0.53%，報17804.03點。港股方面，恒生指數收市報23426，跌152點或0.6%，成交2296億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間29日凌晨12:15am，美聯儲理事巴爾參加「銀行政策」討論。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布3月消費者信心指數。8:30pm，美國公布2月個人消費，料由下滑0.2%改善至升0.5%；2月個人所得料由0.9%降至0.4%。10:00pm，美國公布3月密歇根大學消費者信心指數，料由64.7降至57.9。



在美國，今日公布業績的公司有：中汽系統(US.CAAS)、車車科技(US.CCG)、新氧(US.SY)等。(wa)