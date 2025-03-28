28/03/2025 08:51

山東黃金年盈利增28%收入增39%，全年派息增近63%

《經濟通通訊社28日專訊》山東黃金(01787)公布，截至2024年12月31日錄得股東應佔利潤達28.99億元(人民幣．下同)，按年升27.84%。每股基本盈利為人民幣0.56元，較去年同期增加約40%，末期股息每股14.8分，較去年同期增加5.7%，不過全年派息22.8分，同比增加62.9%。



期內公司錄得收入825.18億元，按年升39.21%。



公司表示，當前，在全球政治經濟形勢不確定性更加突出的背景下，黃金需求有望繼續保持旺盛；預計黃金在全球資產配置中的保值功能和避險價值將會進一步提升，黃金行業面臨著較好的發展機遇。公司將充分發揮大型黃金企業的龍頭帶動作用，統籌布局國內與國際市場，依託重要成礦帶資源整合優勢，穩步推進對國內外優質資源的併購，確保重點區域整體產能快速高效釋放。同時，加快基建礦山企業的建設進程，推動在產礦山企業的穩產增產，通過強化管理實現提質增效，全面提升經營效率和盈利能力。(eh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告