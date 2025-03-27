28/03/2025 07:55

【外圍經濟】美國去年第4季GDP按季增長2.4%，高於預期

《經濟通通訊社28日專訊》美國去年第4季國內生產總值(GDP)，按季年率修訂為增長2.4%，略高於前值和市場預期的2.3%。



期內個人消費支出(PCE)物價指數終值為增長2.4%，符合市場預期；核心PCE指數升2.6%，略低於預期的2.7%。總計去年全年，GDP增長2.8%，較23年的2.9%增長率，下跌0.1%。



*美國上周新領失業救濟人數減1000人*



此外，美國上周新領失業救濟人數減少1000人，至22.4萬人，市場原先預計維持不變；4周平均新領失業救濟人數減少4750人。



數據顯示，持續申領失業救濟人數意外減少2.5萬人，至185.6萬人，市場原先預計會增至188.8萬人。(jf)