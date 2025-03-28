28/03/2025 09:43

【特朗普新政】加拿大總理卡尼：下周將公布對美國關稅反制措施

《經濟通通訊社28日專訊》正在迎戰大選的加拿大總理卡尼周四（27日）表示，加拿大將反擊美國總統特朗普的貿易戰，和對汽車行業的關稅，但他沒有闡述報復美國的新措施。消息指，卡尼或於周五（28日），與特朗普通電話。



卡尼與專注加美關係的內閣小組舉行緊急會議後，在渥太華對記者表示，在保衛加拿大、加拿大工人和企業方面，沒有什麼是不可為的。加拿大政府將根據美國政府4月2日的行動做出回應。特朗普曾承諾要在4月2日推出新一輪進口稅。



特朗普周三宣布加徵汽車關稅後，卡尼已取消其魁北克的競選活動，飛回渥太華。他預計將在一、兩天內與特朗普對話，雙方自卡尼3月14日宣誓就任總理以來，尚未有過通話。



為回應特朗普對鋼和鋁等一系列加拿大商品徵收進口稅，加拿大已對600億加元（419億美元）的美國產品，實施報復性關稅。加拿大曾威脅，最快下個月進一步對包括汽車在內的950億加元美國商品加徵關稅。(jf)