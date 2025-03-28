28/03/2025 10:05

【外圍經濟】東京核心CPI按年漲2.4%，支持日銀加息路徑

《經濟通通訊社28日專訊》日本政府周五（28日）公布的數據顯示，東京3月不包括生鮮食品的核心CPI按年上漲2.4%，高於經濟學家普遍預期的2.2%。整體通脹率從2月的2.8%，升至2.9%。



分析指，東京的生活成本居高不下，3月份漲幅較上月略有加快，將支持日本央行繼續推進漸進式加息。儘管美國總統特朗普的關稅政策，加劇了全球經濟前景的不確定性，但日本近期經濟數據表明，央行有望實現通脹目標，增強了市場對下一次加息的猜測。



多數經濟學家預計，日本央行將在6月或7月再次加息。然而，也有不少觀點認為，央行可能在5月1日結束的下一次政策會議上提前行動。



*日本央行公布3月份會議意見摘要*



但據周五公布的日本央行3月份政策會議意見摘要，一些委員指出，鑒於美國貿易政策引發的風險正在上升，需要保持謹慎。其中一位委員指出，需要謹慎防範日本經濟受到貿易政策的衝擊。另一位委員表示，下行風險正在迅速上升。(jf)