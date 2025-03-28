28/03/2025 15:46

【外圍經濟】日本社會急需扭轉對人工智能的態度，追趕中美兩國

《經濟通通訊社28日專訊》儘管日本為全球人工智能競賽奠定了重要基礎，但從多數衡量指標來看，日本目前在這方面已經落後。分析指，社會急需扭轉對人工智能的態度，追趕中美兩國。



現在似乎每天都能聽到美國或中國在人工智能領域的重磅新消息。DeepSeek的出色表現，令人們對中國的創新實力有了全新認識。不過，向來以高科技著稱的日本企業卻難以跟上腳步。 2019年至2023年間，日本未推出任何基礎模型，反觀美國有182個，中國有30個。



*日本消費者對人工智能的接受度低*



同時，日本消費者對人工智能的接受度低得令人意外。據野村綜合研究所今年稍早發布的調查，只有9%的日本消費者表示使用過生成式人工智能，而另一項針對美國消費者的調查顯示，這一比例高達39%。



分析認為，人工智能可望為日本解決深層社會問題提供重要機會。面對勞動力萎縮與老化社會，日本企業迫切需要以更大膽的姿態擁抱這場科技浪潮。當企業連工人都找不到，對自動化 會搶走工作崗位的擔憂也就沒那麼強。



*日本需要全社會轉變態度接近人工智能*



如果日本不想在這輪競爭中落後，就需要全社會轉變態度。近年來，歷屆政府雖在政策上大力支持人工智能，但鑑於日本民眾對政府的信任度在全球處於較低水平，這場變革的重任更多地落在企業和創業者肩上。



此外，日本還得加大人工智能教育力度，為下一代培養更多優秀人才。中國已經在中小學開展相關課程。同時，企業也得加大對員工培訓和技能提升的投入，以減輕員工對技術轉型的焦慮，建立信任，激發更多創造力。



儘管目前日本在AI領域似乎處於追趕階段，但具備成為AI領導者的所有要素。分析指現在正是日本企業家展現無畏精神的時機。(rc)