28/03/2025 15:44

【外圍經濟】英國去年第四季經濟僅微升0.1%，家庭消費趨保守

《經濟通通訊社28日專訊》英國國家統計局(ONS)周五發布報告確認，2024年第四季英國經濟僅微幅成長0.1%。



數據還顯示，儲蓄率從第三季的10.3%升至第四季的12%，創2010年以來最高（排除疫情時期）。新冠疫情前該比率長期低於6%。



儘管薪資與就業市場穩定，可支配收入第四季增長1.7%，家庭卻選擇「存錢而非花錢」，當季消費支出僅微升0.1%。數據凸顯消費者近年接連遭受經濟衝擊後，對支出持保守態度，進而抑制經濟成長。



*英國2月零售銷售優於預期*



此外，2月含燃料零售銷售年增2.2%，優於預期的0.6%。經濟學家對含燃料零售銷售月增率預測中值為-0.4%。不含燃料零售銷售月增1%，年增率達2.2%，遠高於預期的0.4%。(jf)