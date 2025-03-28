23,426.60
-152.20
(-0.65%)
23,405
-25
(-0.11%)
低水22
8,606.51
-71.17
(-0.82%)
5,506.47
-82.65
(-1.48%)
2,296.22億
3,351.31
-22.44
(-0.665%)
3,915.17
-17.24
(-0.438%)
10,607.33
-60.77
(-0.570%)
2,126.99
-9.20
(-0.43%)
85,166.8400
-2,065.1700
(-2.367%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0706
澳元最佳客戶買入價
4.9086
歐元最佳客戶買入價
8.4050
英鎊最佳客戶買入價
10.0851
日圓最佳客戶買入價
5.1790
恒生指數
23,426.60
-152.20
(-0.65%)
期指(夜)
低水22
23,405
-25
(-0.11%)
國企指數
8,606.51
-71.17
(-0.82%)
科技指數
5,506.47
-82.65
(-1.48%)
大市成交
2,296.22億
股票
2,069.96億
(90.146%)
窩輪
91.29億
(3.975%)
牛熊證
134.98億
(5.878%)
即時更新：28/03/2025 17:22
可賣空股票總成交
1,994.95億
主板賣空
358.51億
(17.971%)
更新：28/03/2025 16:59
上証指數
成交：4,688.08億
3,351.31
-22.44
(-0.665%)
滬深300
3,915.17
-17.24
(-0.438%)
深証成指
10,607.33
-60.77
(-0.570%)
MSCI中國A50
2,126.99
-9.20
(-0.43%)
比特幣
資料由Binance提供
85,166.8400
-2,065.1700
(-2.367%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0706
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.9086
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.4050
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.0851
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1790
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

退守、退守、退守
財智 政政經經

退守、退守、退守
65歲洪朝豐健康狀況引關注:曾患舌癌及淋巴癌，近照顯示頸部腫...
醫學通識 健康解「迷」

65歲洪朝豐健康狀況引關注:曾患舌癌及淋巴癌，近照顯示頸部腫...
韓國雙金事件:咒詛與謾罵下，見識「黑粉」背後的狠毒
Sex & Love 我單身但我快樂

韓國雙金事件:咒詛與謾罵下，見識「黑粉」背後的狠毒
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00001 長和00700 騰訊控股00981 中芯國際01810 小米集團－Ｗ02318 中國平安
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

3大經濟戰線齊開打，幫不了美國

28/03/2025 08:00
大國博弈

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻...

25/03/2025 19:07
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2024
北上食買玩
Art Month 2024
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
說說心理話
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0518
電匯客戶賣出
0.0516
更新：28/03/2025 17:20:28
最新重要數據
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
2.40%
公佈日期
27/03/2025 20:30
英國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.80%
公佈日期
26/03/2025 15:00
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
26/03/2025 08:30
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處