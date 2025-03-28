28/03/2025 08:32

【開市Ｇｏ】美三大股指回跌，蔚來配股抽水，李寧去年少賺半成

2025年3月28日 【要聞盤點】



1、特朗普簽署命令實施對進口汽車徵收25%關稅，並警告如果歐盟和加拿大聯手反對美國，將對其進行更嚴厲的報復，這意味著貿易戰可能升級，並於4月2日將實施他所承諾的對等關稅。美股周四反覆回落，收跌155點或0.4%，報42299點。標普500指數低收18點或0.3%，報5693點；納指低收94點或0.5%，報17804點。金龍中國指數升109點。日經期貨截至上午8時02分跌92點。



2、美國去年第四季GDP環比年率終值增長2.4%，預期及前值均升2.3%；期內PCE物價指數終值升2.4%，符預期，核心PCE漲2.6%，預期升2.7%。



3、美國2月商品貿赤收窄至1479億美元，但多過預期，期內出口升4.1%。美國上周首領失業救濟人數降1000人，至22.4萬，少過預期。2月待完成房屋銷售增2%，優於預期升1%。美國國會預算辦公室預計，財赤佔GDP的比率到2055年度將增至7.3%。



4、人民銀行副行長宣昌能表示，當前國內外環境正在進行深刻變化，全球供應鏈不斷受到影響，中國國內經濟結構也在不斷調整。他續稱，中國實施適度寬鬆貨幣政策的立場是明確的，貨幣政策擁有足夠的空間，將根據國內外經濟金融形勢，擇機降準降息。



5、加拿大總理卡尼炮轟美國總統特朗普最新公布的汽車關稅措施，表示美國不再是可信賴的貿易夥伴。並表示加拿大將會奮戰到底，對美國關稅作出強而有力的反擊，不排除所有潛在應對措施。但卡尼暫未公布任何報復性措施。



6、美國里士滿聯儲總裁巴爾金認為，聯儲局現時的貨幣政策處於良好位置，可讓當局觀望一段時間，再決定下一步行動。



7、路透引述兩位消息人士報道，中國國家主席習近平本周將會見德國汽車製造商寶馬集團(BMW)、平治（Mercedes-Benz，內地稱奔馳），以及芯片巨頭高通(Qualcomm)全球負責人等一些外企高管。此次會晤計劃於周五在北京舉行。面對投資下降及美國對中國加徵關稅，中國政府尋求加強與外國企業的關係。



8、繼比亞迪(01211)和小米(01810)之後，再有車股宣布大規模配股集資，蔚來(09866)公布配發1.368億股A類普通股，集資40.3億元，配股價格比昨天收市價折讓約9.5%。



9、經營HKTVmall的香港科技探索(01137)副主席王維基表示，為了集團的生存及長遠發展，公司計劃引入大量國內商戶，並確保其價格與內地三大電商相同，加強發展街市即日餸及配送，同時暫停在英國開設自動零售店，並於今年底再重新評估業務。



【焦點股】



蔚來(09866)

- 折讓9.5%配發1.37億新股，籌逾40億元



李寧(02331)

- 去年盈利同比跌5.5%，收入增4%

- 末期息20.73分人幣，同比增近12%



郵儲行(01658)

- 去年多賺0.2%，末期息11.39分

- 淨息差收窄14個基點



中芯國際(00981)

- 去年純利約4.9億美元，跌45.4%，維持不派末期股息。

- 營業收入約80.3億美元創新高，升27%，毛利率18%，跌1.3個百分點



中海油(00883)

- 全年純利按年升11.4%，派發末期息0.66港元，按年持平，全年共派1.4元同比升12%



新世界(00017)

- 新世界發展被傳抵押Victoria Dockside(維港文化匯)，以尋求高達156億港元的三年期貸款



騰訊(00700)

- 法國遊戲開發商育碧(成立專門負責遊戲業務的子公司，騰訊將注資11.6億歐羅，以換取育碧新成立子公司的25%權益。



永利澳門(01128)

- 去年多賺1.7倍，全年派息26仙，按年大增2.47倍



招商證券(06099)

- 去年純利增19%，息37.7分



海爾智家(06690)

- 去年純利升13%，派息96.5分增兩成



華電國際(1071)

- 去年純利增23%，息13分



中國財險(2328)

- 去年純利322億人幣創歷史新高，升31%，息33.2分，全年派息54分同比增10.4%



福萊特玻璃(06865)

- 去年純利跌64%，不派息



中國建材(03323)

- 去年純利跌38%，息15.8分



恒大汽車(00708)

- 本周一遭中國恒大(03333)減持464.45萬股，涉資55.83萬元，持股量降至57.96%



呷哺呷哺(00520)

- 去年虧損擴至4億人幣，不派息



濰柴動力(2338)

- 去年純利增27%息34.7分





【油金報價】



紐約期油上漲0.09%，報69.98美元/桶



布倫特期油上漲0.40%，報73.35美元/桶



黃金現貨上漲0.04%，報3057.93美元/盎司



黃金期貨上漲0.28%，報3099.49美元/盎司