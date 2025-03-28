28/03/2025 17:18

《本港經濟》去年12月平均工資率按年上升3.5%

《經濟通通訊社28日專訊》政府統計處公布，在統計調查中包括的所有選定行業主類，以名義工資指數計算，去年12月的平均工資率較上年同期上升3.5%。在去年12月，約63%公司的平均工資率較上年同期上升，33%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘4%公司的平均工資率與上年同期相若。



*實質平均工資率升1.8%*



扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，在統計調查中包括的所有選定行業主類，去年12月的實質平均工資率較上年同期上升1.8%。



*實質平均薪金按年升2%*



薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，去年第四季的就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升3.4%。扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，第四季的就業人士實質平均薪金較上年同期上升2%。(cl)