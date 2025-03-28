28/03/2025 20:05

《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，中國公布PMI

《經濟通通訊社28日專訊》澳洲央行一連兩日議息，及中國公布PMI，料為下周一（31日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，澳洲央行舉行利率會議（至4月1日）。下周一本港時間4:30pm，挪威央行總裁沃頓巴希發表演講。



*美國公布芝加哥PMI，中海外公布業績*



數據方面，下周一7:50am（本港時間．下同），日本公布2月工業生產，月率料由下滑1.1%改善至升2%，年率升幅料由2.2%收窄至2.1%；2月零售銷售月率升幅料由1.2%收窄至0.2%，年率升幅料由4.4%收窄至2.7%。9:30am，中國公布3月製造業採購經理人指數，料由50.2升至50.4；3月非製造業採購經理人指數料由50.4升至50.6；3月綜合採購經理人指數。1:00pm，日本公布2月新屋動工，年率跌幅料由4.6%收窄至2%。2:00pm，德國公布2月進口物價；2月零售銷售月率升幅料由0.3%收窄至0.1%。4:30pm，香港公布2月貨幣供應M1；2月貨幣供應M2；2月貨幣供應M3；2月零售銷售。8:00pm，德國公布3月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.4%，年率升幅料維持於2.3%。9:45pm，美國公布3月芝加哥採購經理人指數，料維持於45.5。10:30pm，美國公布3月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負8.3收窄至負5。



在本港，明日公布業績的公司有:萬順集團控股(01746)等。



下周日（30日）公布業績的公司有:優必選(09880)、康方生物(09926)、智雲健康(09955)等。



下周一公布業績的公司有:越秀地產(00123)、招商局港口(00144)、中國海外發展(00688)等。



下周四（3日）公布業績的公司有:AEON信貸財務(00900)等。(wa)