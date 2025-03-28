28/03/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.04119 +32.083 一周 3.48048 -5.654 兩周 3.57083 -2.917 一個月 3.73661 -3.78 兩個月 3.82583 -1.869 三個月 3.88315 -0.143 六個月 3.98387 -0.143 一年 4.05446 -0.405

《經濟通通訊社28日專訊》雖然接近季結，但港元拆息持續偏軟，與樓按相關的一個月拆息兩連跌，報3.73661厘，為2月14日後最低，一周拆息中止三連升，報3.48048厘，但隔夜息反彈32基點至3.04119厘，見逾兩周新高。反映銀行資金成本的三個月拆息連跌兩天，報3.88315厘，為3月18日後最低，六個月及一年期分別降至3.98387厘和4.05446厘。港元匯價今早在7.7754-7.7771之間上落，最新報7.7767，較前收市價升0.01%。(cl)資料來源：香港銀行公會