28/03/2025 11:22
《港元利率》拆息續軟，一個月拆息見一個半月新低
《經濟通通訊社28日專訊》雖然接近季結，但港元拆息持續偏軟，與樓按相關的一個月拆息兩連跌，報3.73661厘，為2月14日後最低，一周拆息中止三連升，報3.48048厘，但隔夜息反彈32基點至3.04119厘，見逾兩周新高。
反映銀行資金成本的三個月拆息連跌兩天，報3.88315厘，為3月18日後最低，六個月及一年期分別降至3.98387厘和4.05446厘。
港元匯價今早在7.7754-7.7771之間上落，最新報7.7767，較前收市價升0.01%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息連跌兩天，報3.88315厘，為3月18日後最低，六個月及一年期分別降至3.98387厘和4.05446厘。
港元匯價今早在7.7754-7.7771之間上落，最新報7.7767，較前收市價升0.01%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.04119
|+32.083
|一周
|3.48048
|-5.654
|兩周
|3.57083
|-2.917
|一個月
|3.73661
|-3.78
|兩個月
|3.82583
|-1.869
|三個月
|3.88315
|-0.143
|六個月
|3.98387
|-0.143
|一年
|4.05446
|-0.405
資料來源：香港銀行公會