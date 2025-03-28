28/03/2025 10:00

《大行觀點》巴克萊：美國例外主義消退，新興信貸市場保持韌性

《環富通基金頻道28日專訊》巴克萊研究團隊發表新興市場季度報告指，新一屆美國政府在貿易和政策上引發長期而且較高的不確定性，令全球經濟前景發生變化。鑑於美國加徵關稅的力度與範圍超出巴克萊最初預期，甚至不惜衝擊國內生產鏈，巴克萊相應也調整了預測模型。除更高的關稅外，政策不確定性本身帶來的負面經濟影響也需要納入考量，而且它同樣影響美國自身經濟。



政策和政治帶來的較大不確定性引發了波動，尤其對美國資產的影響，然而新興市場資產表現依然出色。市場焦點從美國例外論轉向，加上美債利率下行，為新興市場信貸的總回報提供支撑。新興信貸市場相對保持韌性是主要基於以下原因：首先，隨著美國例外論措施的消退，其他區域的差距自然縮小。其次，新興信貸市場的配置與美國截然不同，過去兩年，新興市場信貸資金持續流出，美國信貸基金則受益於大量資金流入。這顯示，新興市場的配置可能比過去兩年受短期趨勢表現影響而配置美債的資金更具黏性。最後，雖然市場人士可能會繼續關注全球政策和政治的變化，不同國家的差異化仍可成為超額收益的重要因素。



*下調新興亞洲主要經濟體GDP增長及通脹率預測*



考慮到對美國關稅更為嚴峻，巴克萊下調中國內地和香港以外的新興亞洲主要經濟體的GDP增長預測。目前對新興亞洲10個主要經濟體的GDP預測的基本平均值為3.6%，低於巴克萊在2024年11月季度報告中發布的3.8%，較2024年的4.3%的增長有所放緩。鑑於經濟規模龐大，中國往往對整個區域有重要影響，因此對於新興亞洲市場整體在2025年的GDP增長預測仍為4.7%，2026年將放緩至4.5%，較2024年11月季度報告中發布的4.6%略有下降。



經濟前景惡化的同時，通脹壓力降溫促使新加坡金管局(MAS)與印度央行(RBI)在年初開啟寬鬆周期。預計新興亞洲市場10個主要經濟體的整體通脹率基本平均值在2025年1月從2024年全年2.2%進一步下降至1.9%，略低於2016至2019年的平均值2.0%；預計該地區核心通脹的基本平均值從2024年全年2.0%下降至1月的1.8%（2016至2019年為2.0%）。預計新興亞洲市場食品通脹的基本平均值在2月為1.6%，相比2024年全年的3.0%進一步下降（2016至2019年為2.7%），部分原因是中國食品價格的明顯下降，以及全球食品價格早期下降的滯後效應，但未來一年可能會呈現上升趨勢。整體而言，目前對新興亞洲10個主要經濟體的2025年CPI通脹預測的基本平均值為1.7%。



*料新興亞洲主要央行實施貨幣寬鬆，今年人行料減息20基點*



鑑於經濟增長前景黯淡和價格壓力普遍減輕，預計新興亞洲市場所有主要央行在預測期內將普遍實施貨幣寬鬆政策。金融穩定性的考量對許多新興亞洲央行而言仍是關鍵，這一點仍需密切留意，才能更好地預測貨幣政策行動。



巴克萊維持今年中國人民銀行政策利率減息20個基點的基本預測，而2024年減息30個基點；預計存款準備金率進一步下調50至100個基點，2024年降準100個基點。



預計印尼會提前減息，同時新加坡將逐步平緩外匯政策區間斜率。相比之下，預計台灣地區啟動政策寬鬆周期的時間或會推遲一個季度。(wa)