28/03/2025 11:04

《基金觀點》景順：地緣政治風險增加，應增持實體黃金

《環富通基金頻道28日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，幾乎所有在近年表現良好的資產類別最近都遭遇了挫折。只有一資產是例外，那就是黃金。黃金在年初至今表現強勁，是表現最好的資產之一，但黃金尚未觸頂。不僅供需動態已發生顯著變化，全球秩序的長期轉變也可能在未來幾年內增加地緣政治風險。



*傳統避險資產表現令人失望，央行買金投資需求增加*



美國近期的關稅和其他政策的不明朗因素顯著推動了黃金作為避險資產的需求。但除了短期策略性需求外，還有結構性和長期的因素在發揮作用。隨著美國重新調整其全球角色，一個新的世界秩序正在形成。美元和美國國債表現異常：即使美國國債表現優異，美元仍然下跌，而美國風險資產則表現不佳。德國國債等其他主要債券收益率上升，因為財政刺激有助於抵銷美國的經濟收縮。面對經濟和地緣政治的不明朗，傳統避險資產如美元和歐洲主權債券最近表現令人失望。在這種變化的環境中，投資者在尋求「已知的已知」(known knowns)或避險資產，例如沒有或極少對手風險、流動性風險或信用風險的全球儲備資產。



為了減輕未來貨幣儲備武器化的影響，央行一直在購買黃金並將現有黃金儲備遣回國內，以實現多元化。如果各國央行保持購買黃金的節奏，預計黃金價格將繼續受到支持。最近幾周，隨著投資者評估了對美國經濟增長的擔憂，以及相關的實際收益率和美元下跌，黃金ETF持倉有所增加。



趙耀庭認為應該增持實體黃金。黃金長久以來被全球視為避險資產，在應對全球緊張局勢和不確定時可發揮一定作用。央行對黃金的持續需求，加上來自印度和中國等地機構和散戶投資者更大需求，可能為貴金屬創造有利條件。即使俄烏達成和平協議，歐盟仍可能感到威脅，尤其是如果該協議僅由美國和俄羅斯單獨協商達成。世界秩序的格局似乎正在改變。這些地緣經濟和地緣政治的結構性轉變，可能會透過去美元化趨勢和市場對上升風險溢價的看法來呈現。黃金是一種多元化的財富儲備工具，將其作為平衡投資組合中的一部分有其道理。(wa)