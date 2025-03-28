28/03/2025 17:21

《基金觀點》景順：全球經濟陰霾來襲，惟財政刺激加大利好股市

《環富通基金頻道28日專訊》景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指，有跡象表明，全球經濟增長前景放緩，經濟政策的不確定性上升，全球財政刺激措施在發生結構性轉變。經合組織(OECD)認為全球經濟陰雲密布，聯儲局的預期表明美國出現滯脹的風險增加，而英倫銀行則因全球不確定因素而採取鷹派立場。與此同時，德國和中國紛紛採取措施加大財政刺激力度，這或將提振股市情緒。



*經合組織下調經濟增長預測，美儲局預期反映滯脹風險增*



經合組織發布了一份中期報告，修正了其經濟預測，並認為全球經濟陰雲密布。儘管全球經濟保持韌性，但近期的經濟活動指標顯示，全球經濟增長前景出現疲軟跡象，一些國家的商業和消費者信心有所減弱，全球各地的經濟政策不確定性指標顯著上升。經合組織因此在一定程度上調整了其增長預測。最重要的是，經合組織警告貿易政策發生了重大變化，且如果這種變化持續下去，將削弱全球經濟增長，並導致通脹上升。這是一個重要的提醒：關稅戰可能會拖累全球經濟增長，尤其是如果該情況持續下去。然而，更大的問題是大幅削減政府開支。



聯儲局決定維持利率不變，但這在意料之中。點陣圖反映出對增長的預期下降，以及對通脹和失業率的預期上升。顯而易見，滯脹的風險增加了。聯儲局還預計，今年的降息幅度中值為50個基點。這表明聯儲局傾向於鴿派，因為聯儲局似乎更擔心經濟增長受到的負面影響，而不是通脹復燃。此外，鮑威爾再次警告稱，就業增長仍然低企。到目前為止，這與裁員幅度相對較低的現狀尚能相抵，但如果裁員速度加快，兩者將出現失衡，從而導致失業率上升。



*英倫銀行更趨鷹派，德國增國防等開支中國專注刺激消費*



英倫銀行也保持利率不變，其立場似乎較預期更趨鷹派。最重要的是，英倫銀行意識到全球經濟的不確定性顯著增加。儘管經濟增長和通脹同樣面臨著雙重風險，但與聯儲局不同的是，英倫銀行似乎更擔心通脹復燃的風險。預計英國擬削減預算的計劃將對經濟增長造成不利影響，並對通脹施加部分下行壓力。在此情況下，英倫銀行將和聯儲局一樣更擔心經濟增長的問題，而非通脹復燃的風險。相應地，這可能需要實施較目前預期更大幅度的貨幣寬鬆政策。



德國議員通過了一項關鍵的開支方案，為1萬億歐元的國防和基建債務支出融資創造了有利條件。這是德國對實施多年並且對經濟增長造成負面影響的預算緊縮政策作出的重大調整。無論是從財政刺激還是從持續提振歐洲股市情緒的角度來看，都不能低估這項政策調整帶來的影響。



中國今年將推出更多的財政刺激措施。中國政府公布了一項《提振消費專項行動方案》，而此前發布的1月至2月的經濟數據好於預期。通過擴大需求來提振消費的政策重點令人備受鼓舞。對於多措並舉的落實成效，景順將保持關注。



*各地財政刺激政策出現結構性轉變跡象，黃金需求上漲*



景順將繼續看到全球各地財政刺激政策出現結構性轉變的跡象。美國正面臨大幅削減財政開支的嚴峻挑戰，而德國和中國等經濟體將加大財政刺激力度。這遠比正在進行的關稅議題重要，因為只要關稅戰不是持續很長一段時間，其影響很可能是暫時的。



全球經濟形勢的變化會對各類資產產生影響。經濟政策持續不明朗及地緣政治風險加劇，推動黃金需求上漲。鑑於這些情況沒有顯示出減弱的跡象，市場對黃金的需求可能會持續。若財政刺激力度加大，股票市場有望出現意外利好。然而，對於政府借貸大幅增長的國家，主權債務可能會遭受衝擊。正因如此，德國10年期國債收益率於過去幾周持續上升。由於通脹復燃風險可能會減緩部分央行的政策寬鬆步伐，銀行貸款或有望從中受益。(wa)