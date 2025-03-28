28/03/2025 09:10

《融「匯」貫通－陳欣諾》匯市波動性增加，如何從中尋找機遇？

《融「匯」貫通》2025年首季市場充滿重大改變，連續兩年錄得逾20%升幅的美股，在首季於高位出現調整，標普500指數及納斯達克100指數於2月份創歷史新高後回調，一度進入技術調整區。資金轉投歐洲及中港股市，截至3月26日，德國DAX指數累升逾19%，法國CAC指數累升約13%，於2月份進入技術牛市的恒生指數，今年來累升約17%。



與此同時，美元波動性亦有所增加。美元指數於1月份曾高見110水平，其後下探至103關口，調整幅度達6%。其中，歐元在3月初兌美元出現了5%的單周升幅，為16年來最大單周升幅，這些變化或顯示匯市正面對波動市行情。面對美股及美元出現調整，市場上部分投資者或開始質疑美國經濟增長動力能否持續，甚至引發環球資產市場資金流逆轉。



面對不確定性增加，匯市投資者在踏入第二季時應留意哪些因素？我們可先從美國經濟形勢角度入手。聯儲局主席鮑威爾在最近一次3月議息會議記者會上的言論，或反映出在環球經濟充滿不確定性下，官員們傾向採取更為謹慎的態度。鮑威爾指近期的政策變化，特別是環球貿易政策的影響，增加了經濟前景的不確定性。局內官員將美國國內生產總值(GDP)增長預測從2.1%下調至1.7%，料經濟活動或較預期更為溫和。此外，從近日宏觀經濟數據來看，市場對美國經濟增長的預期有所調整。作為美國經濟增長主要動力之一的消費，最新3月份消費者信心指數跌至4年新低，而對未來6個月前景的預期指標更跌至12年來最低水平，反映政策不明朗對消費信心或有一定影響。



美國經濟前景能見度減低，反觀歐洲方面，市場對歐元區經濟前景的預期隨著德國推出刺激經濟財政計劃而出現正面變化。德國早前宣布，將設立5,000億歐元的基礎設施基金，以貸款形式用於基建及氣候保護措施，而國防等支出亦將不再受到債務上限限制。



市場對德國在財政政策上的轉向持謹慎樂觀態度，彭博引述著名債市投資者、前太平洋資產管理行政總裁埃爾埃利安形容，德國有望迎來「斯普特尼克時刻」(Sputnik Moment)。所謂「斯普特尼克時刻」，多被用來形容某國家或組織出現增加投資及激發努力的關鍵時刻。投資者關注其他歐元區國家會否仿傚德國加大財政開支，從而帶動經濟增長及令通脹回升。



彭博報道進一步指出，埃爾埃利安認為市場最大的共識交易--美元和美股走勢跑贏，及美國國債利率升幅高於其他國家，這個看法或有機會被顛覆，而「美國例外論」亦將面臨挑戰。



另一方面，市場注視人工智能技術領域的競爭或有可能影響美國經濟的領先優勢。內地人工智能技術DeepSeek的崛起引發環球市場廣泛討論，內地科技巨頭如阿里巴巴、騰訊及小米等紛紛宣布將投入資本拓展人工智能相關技術及應用，不少內地企業積極利用人工智能模型來輔助決策。DeepSeek R1模型的推出令市場思考內地於人工智能領域的發展相較環球主要國家來說並不落後，並點燃市場對內地科技企業的價值重估。



人工智能行業競賽對整個科技界、資產市場以致各國經濟發展或將有著舉足輕重的影響，投資者在部署上或需多加留意相關消息及變化。



總括來說，環球市場正處於政策不明朗及國際形勢錯綜複雜的時期，匯市投資者在部署新一季策略時，宜更加著重靈活性。如懂得利用更多不同的投資工具，或可在波動市中增加投資彈性，捕捉更多投資機會。如上文所述，匯市首季波幅增加，其實市場上有外匯權證產品，助投資者部署不同貨幣對的上落。如投資者希望了解更多，不妨到摩根大通輪證網站獲取相關資訊。《摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部經理 陳欣諾》



資料來源：彭博資訊



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