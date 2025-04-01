28/03/2025 18:09

【ＡＩ】中國聯通與阿里簽約，在雲市場、AI智能終端等開展合作

《經濟通通訊社28日專訊》中國聯通(00762)(滬:600050)今日與阿里巴巴(09988)在杭州舉行戰略合作簽約儀式。



根據協議，雙方將在智算基礎設施、網絡智慧運營、雲市場、AI智能終端、產業智能化升級等方面展開深入合作，推動中國聯通「元景」與阿里巴巴「通義千問」AI模型的技術協同創新，共同探索AI技術與千行百業深度融合，打造智慧城市、智慧文旅、自動駕駛、智慧物流等領域的聯合解決方案。



本次協議的簽署開啟了雙方全面深化戰略合作的新里程，雙方將依托雲計算和大模型等創新動能，構建人工智能產業的價值共創體系。(jq)