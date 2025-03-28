28/03/2025 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.7%，多元金融、黃金股逆勢漲

《經濟通通訊社28日專訊》滬深股市早盤走勢疲弱，滬綜指半日收跌0.71%，報3349.68點，深成指跌0.53%，創業板跌0.58%。兩市上午成交7191億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段縮量636億元或8%。個股跌多漲少，滬深下跌個股超4000隻。



盤面上，多元金融逆市拉漲，新力金融(滬:600318)升6.8%，電投產融(深:000958)升6.7%。人民銀行副行長宣昌能在博鰲亞洲論壇上發言稱，中國實施適度寬鬆貨幣政策的立場是明確的，將根據國內外經濟金融形式擇機降準降息，同時綜合運用多種貨幣政策工具保持市場流動性充裕。



黃金股早間集體拉升，西部黃金(滬:601069)漲6.8%，曉程科技(深:300139)升4.5%。隨著特朗普持續升級貿易戰，黃金價格周五攀升至3073美元，再度刷新歷史新高。高盛也發布研究報告，將其2025年底的黃金目標價從3100美元上調至3300美元，理由是ETF資金流入強於預期，以及央行持續的購入需求。



下跌方面，化纖、化工股跌幅均逾2%；另海洋經濟概念走繼續低，神開股份(深:002278跌停。(ry)