28/03/2025 10:28

《Ａ股焦點》國際金價再創歷史新高，西部黃金彈7%

《經濟通通訊社28日專訊》黃金股續飆，西部黃金(滬:601069)彈7%，曉程科技(深:300139)升6.3%，四川黃金(深:001337)升4.3%，赤峰黃金(滬:600988)升3.7%，山金國際(深:000975)、山東黃金(滬:600547)、中金黃金(滬:600489)、中潤資源(深:000506)等升幅均超2%。



消息面上，周四（3月27日）紐約時段，國際黃金價格明顯走高，現貨金價和期貨金價均創下新高。紐約黃金期貨主連價格則一度升破3100關口，最高報每盎司3102.2美元，日內漲幅一度超過50美元。高盛進一步上調金價預測區間，從每盎司3100美元至3300美元，提升至3250美元至3520美元。(ry)