28/03/2025 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升155點子，報7.2500

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1752，較上個交易日升11點子，創3月19日以來逾一周新高，和市場預測偏離收窄至約850點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開155點子，報7.2500，上個交易日即期匯率收盤報7.2655。



隔夜美國公布的初請失業金數據表明勞動力市場仍穩健，目前市場仍在評估汽車關稅對通脹的影響，美指回流而美債收益率則觸及逾一個月高位。由於對等關稅臨近，人民幣仍面臨較大不確定性，監管繼續強力過濾中間價的單邊貶壓，避免市場預期惡化。



瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，美國加徵關稅在即，預計中國人行將維持中間價穩定，同時中國經濟增長預期保持穩健，均對人民幣前景提供支撐；維持今年人民幣匯率持穩的看法。(jq)