28/03/2025 16:51

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升18點子，報7.2637

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2637，較上個交易日4時30分收盤價升18點子，全日在7.2500至7.2663之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌55點子，報7.2726。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1752，較上個交易日升11點子，創3月19日以來逾一周新高，和市場預測偏離收窄至約850點。



有中資行交易員稱，可以利用當前低波動率機會，對人民幣匯率突破7.22-7.30區間的可能性進行預防。瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，美國加徵關稅在即，預計中國人行將維持中間價穩定，同時中國經濟增長預期保持穩健，均對人民幣前景提供支撐；維持今年人民幣匯率持穩的看法。(jq)