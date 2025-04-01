28/03/2025 09:47

【ＡＩ】蓋茨：認為中國AI落後或美國能持續領先，是無稽之談

《經濟通通訊社28日專訊》據《新浪財經》報道，微軟聯合創始人蓋茨27日在紐約經濟俱樂部演講時，談到對當下AI發展、包括對中國的DeepSeek的評價。蓋茨認為，全球頂尖的八種模型中，有三種是中國的，「誰是第一經常在變，但在一個月的時間裏，按照大多數標準，DeepSeek是世界上最好的，所以，任何認為中國落後，或者我們能持續領先中國的說法，我一直認為都是無稽之談」。



蓋茨表示，AI的進步速度令人難以置信，他自己有一個團隊，每周都在關注這些發展，「我也會自己花時間來嘗試這些新技術」。他認為，DeepSeek的效率改進顯著，其也公開了具體的實現方式；全球頂尖模型第一位經常變，但近一個月DeepSeek無疑是世界上最好的。「現在，人們被迫承認，好的想法無論來自於中國或是美國，都會在全球範圍內共享，並沒有甚麼獨特之處。因此，我們可以說，AI將無處不在，不會只屬於某一個國家。這對教育、健康、甚至農業都是好事」。(sl)